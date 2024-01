Futura Medical Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Futura Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -27,08 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +7,29 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Futura Medical war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 7, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Futura Medical damit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Futura Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -13,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,12 Prozent im Branchenvergleich für Futura Medical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von -14,55 Prozent deutlich darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.