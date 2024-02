Futura Medical Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Futura Medical liegt bei 52,68, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 37,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Futura Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,81 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -23,54 Prozent, was einer Outperformance von +1,74 Prozent für Futura Medical entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,5 Prozent, wobei Futura Medical 0,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Futura Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,83 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 43,2 GBP weicht somit +3,28 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (33,39 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs mit +29,38 Prozent über diesem Wert. Dadurch ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Futura Medical-Aktie als "Gut" in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Futura Medical wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Futura Medical bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.