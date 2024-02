Futura Medical Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Futura Medical derzeit eine positive Bewertung aufweist, da der GD200 bei 41,94 GBP liegt und der Aktienkurs (44,1 GBP) um +5,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 32,24 GBP, was einer Abweichung von +36,79 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Futura Medical. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es gab kaum identifizierbare Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Futura Medical ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Futura Medical eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".