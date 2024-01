Futura Medical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während ein Wert zwischen 70 und 100 auf eine Überkauft-Situation hinweist. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Futura Medical liegt bei 7,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 44,96 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Futura Medical mit einer Rendite von -50 Prozent mehr als 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,85 Prozent, wobei Futura Medical auch hier mit -37,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Futura Medical, was einer negativen Differenz von -3,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Futura Medical-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.