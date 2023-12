Futura Medical Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Futura Medical-Aktie zeigt, dass sich der gleitende Durchschnittskurs auf 44,99 GBP beläuft, während der aktuelle Aktienkurs bei 29,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -34,65 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 31,95 GBP, was zu einem Abstand von -7,98 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Futura Medical-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 3,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 3,07) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Futura Medical besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.