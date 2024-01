Futura Medical Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Futura Medical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 43,55 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 37 GBP, was einer Differenz von -15,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 30,28 GBP, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Aktienkurs von Futura Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,77 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit 15,16 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Futura Medical mit 0 Prozent 3,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Arzneimittel"-Branche. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Futura Medical. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder besonders positiv noch negativ diskutiert wird.

Insgesamt erhält die Futura Medical-Aktie auf Basis dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.