Futura Medical Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Vergleich des Aktienkurses von Futura Medical in den letzten 12 Monaten ergibt eine Performance von -50 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -13,74 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -36,26 Prozent für Futura Medical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Futura Medical 35,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Futura Medical festgestellt werden. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für Futura Medical gemessen, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Futura Medical-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Futura Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Daher erhält Futura Medical eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.