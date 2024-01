Futura Medical Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Futura Medical bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Futura Medical im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,2 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,2 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Futura Medical erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt im Mittel -13,46 Prozent, und Futura Medical liegt aktuell 36,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs der Futura Medical-Aktie liegen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt erhält Futura Medical daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der neutralen Anlegerstimmung, der niedrigen Dividendenrendite, der Rendite im Vergleich zur Branche und der technischen Analyse.