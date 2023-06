FuturaSun präsentiert seine neuen farbigen Photovoltaik-Module Silk® Plus Colour auf der Intersolar in München: neues Format, wesentlich stärkere Leistung und verbesserten Farbnuancen

Padua, Italien/München (ots /) -Bei der neuen Modulserie Silk® Plus Colour handelt es sich um die Weiterentwicklung der beliebten SILK Pro Colour Serie mit einem neuen Zellformat. Die bekannten Farben Rot, Orange und Silber sind auch in der neuen Version erhältlich, aber mit mehr Leistung!Das neue Modul besteht aus 108 PERC Hochleistungszellen im M10 Format. Dank der effizienteren Zellen und des neuen gefärbtes Solarglases bietet das neue Silk® Plus Colour Leistungen zwischen 340-360 Wp auf einer Fläche von 1722×1134 mm.FuturaSun stellt die Module erstmalig auf der Messe Intersolar in München von 14.-16. Juni 2023 auf dem Stand A2.350 aus und präsentiert die neuen PV Lösungen außerdem in einem Workshop am 15. Juni von 9.40-10.00 in Halle A5 Konferenzsaal A52 auf der Intersolar. Dabei werden neben den Standardfarben Rot, Orange und Silber auch grüne und weiße Photovoltaikmodule gezeigt.In Deutschland sind in den letzten Monaten in den meisten Bundesländern die Vorgaben für PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Häusern gelockert worden und werden in vielen Fällen genehmigt, wenn die Photovoltaikmodule in Dachfarbe angepasst sind. Dies ist technisch bereits seit einiger Zeit möglich, allerdings mit der neuen SILK Plus Colour Serie erreichen die farbigen Module neue Leistungsklassen bei nur noch 10-15% Leistungsverlust gegenüber Standard All Black Modulen. Und das bei einem herkömmlichen Format von 1722×1134 mm, also unter 2 m2.Die Anwendungsgebiete für farbige Solarmodule liegen bei den rötlichen Farben vor allem im Denkmalschutzbereich, aber auch bei neuen Gebäuden mit besonderen ästhetischen Ansprüchen. Die silberfarbenen Module kommen bei Gewerbebauten und modernen Metalldächern zum Einsatz und für die grünen PV Module fügen sich unauffällig in den landschaftlichen Kontext ein.Die Produktgarantie der Silk® Plus Colour Module beträgt 15 Jahre und die Leistungsgarantie 25 Jahre.Pressekontakt:Marina Schievano - email: m.schievano@futurasun.itRicarda Gutsch - email: r.gutsch@futurasun.itOriginal-Content von: FuturaSun, übermittelt durch news aktuell