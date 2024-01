Mit Futu Holdings Ltd wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Futu derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 50,9 HKD, während der Kurs der Aktie bei 47,79 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 54,79 HKD, was einer Abweichung von -12,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Futu diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund des Stimmungsbildes erhält Futu insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Futu derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Daher erhält Futu von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Futu derzeit als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 91,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,76 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Daraus resultiert insgesamt eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.