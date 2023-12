Futu Holdings Ltd Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Futu-Aktie liegt bei 65,23 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich, wenn man den RSI25 betrachtet, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. In diesem Fall bewegt sich der RSI für Futu bei 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Futu-Aktie wird als "Gut" bewertet. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, obwohl sich die Nutzer in den vergangenen Tagen überwiegend neutral geäußert haben.

In der technischen Analyse wird die Futu-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 50,63 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 56,62 HKD, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Futu-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite 0 Prozent beträgt und damit 5,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividende wird in diesem Fall mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.