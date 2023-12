Futu Holdings Ltd Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Futu hat in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz gemischte Signale gesendet. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv zu bewerten ist, jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Futu bei 0 Prozent, was 5,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Futu von 55 HKD im Vergleich zum GD200 ein positives Signal (+8,91 Prozent) sendet, während der GD50 einen neutralen Kurs von 57,69 HKD aufweist. Insgesamt wird der Kurs der Futu-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Futu in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Futu gemäß der verschiedenen Faktoren eine "Gut"-Bewertung, basierend auf der Diskussionsintensität, Dividendenrendite, technischen Analyse und Anleger-Sentiment.