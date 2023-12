Futu Holdings Ltd Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Futu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 50,52 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 51,7 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,34 Prozent liegt und die Bewertung "Neutral" ist. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 57,61 HKD, was einen Abstand von -10,26 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was darauf hindeutet, dass die Futu-Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 60,45 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Futu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Die Dividendenpolitik von Futu zeigt eine negative Differenz von -5,75 Prozent zum Branchendurchschnitt im Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies führt zu einer heutigen Bewertung der Analysten als "Schlecht" für Futu.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Futu hauptsächlich als "Neutral" eingestuft wird, während das Sentiment und die Dividendenpolitik auf "Schlecht" hinweisen.