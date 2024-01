Futaba Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Futaba wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 19,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Futaba-Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was bedeutet, dass Futaba weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen über Futaba in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Futaba eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Futaba. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen nur geringe Abweichungen auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Futaba sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.