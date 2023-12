Futaba Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse von Futaba basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 518,33 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (511 JPY) um -1,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 522,58 JPY, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Futaba beträgt derzeit 67,47 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Futaba in diesem Punkt unserer Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Futaba konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Futaba von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in diesem Zeitraum überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut". Somit führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.