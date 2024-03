Futaba Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Futaba-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 513,69 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 496 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit 3,44 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 514,3 JPY, was einer Distanz von -3,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Futaba ist neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Äußerungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz zeigen, dass Futaba insgesamt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,69 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Futaba-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.