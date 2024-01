Futaba Aktie: Grund zur Sorge?

Futaba: Analyse der Aktienstimmung und technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Futaba wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Futaba in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Futaba bei 524 JPY, was +1,81 Prozent Entfernung vom GD200 (514,7 JPY) bedeutet. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 519,6 JPY auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Futaba-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war auch die Aktie von Futaba im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Futaba beträgt aktuell 19,51 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Futaba weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Futaba damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.