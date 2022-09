Fußballserie 'Ted Lasso' gewinnt erneut Emmy als beste Comedy

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Fußballserie "Ted Lasso" hat wie im Vorjahr den Emmy Award als beste Comedy des Jahres gewonnen. Bei der Preisverleihung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles waren zuvor auch die Regisseurin MJ Delaney, Hauptdarsteller Jason Sudeikis und Nebendarsteller Brett Goldstein mit dem wichtigsten Fernsehpreis der Welt ausgezeichnet worden. Die bei Apple TV+ laufende Serie erzählt von einem US-amerikanischen Footballtrainer, der ein Fußballteam in Großbritannien übernimmt./cfa/DP/zb