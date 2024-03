Fuso Chemical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten zwei Wochen wurde Fuso Chemical von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare festgestellt und schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Fuso Chemical-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4300,63 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4875 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4642,2 JPY wird mit einem positiven Abweichungswert von +5,01 Prozent bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und der Buzz um Fuso Chemical haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fuso Chemical beträgt 60,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,26 im neutralen Bereich. Somit wird Fuso Chemical insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.