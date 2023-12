Fuso Chemical Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Fuso Chemical Aktie. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuso Chemical. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fuso Chemical Aktie mittlerweile auf 4050,43 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4170 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" aufgrund der Distanz zum GD200 von +2,95 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4104,5 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,6 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fuso Chemical liegt bei 19,32, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Fuso Chemical Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

