Fusionierte Solcon-IGEL GROUP launcht neue Website

Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Solcon Industries und IGEL Electric firmieren jetzt unter dem Namen Solcon-IGEL GROUP unter dem Banner- Die Unternehmen, die jetzt unter einer gemeinsamen Marke auftreten, haben eine neue Website eingerichtet, auf der Kunden ihre gemeinsamen Stärken nutzen können- Solcon-IGEL ist weltweit führend bei innovativen Leistungselektronik-LösungenSolcon-IGEL, der neue Zusammenschluss des Halbleitermotorspezialisten Solcon Industries und des führenden Antriebstechnikunternehmens IGEL Electric GmbH, hat offiziell seine neue Website gelauncht (www.solconigel.com/).Die neu gestartete Solcon-IGEL-Website wird es Kunden weltweit ermöglichen, diese kombinierte Stärke durch ganzheitliche Lösungen für alle Herausforderungen beim Starten von Motoren zu nutzen. Sie wird die neue Marke als globale Technologieplattform positionieren, die das Erbe der fusionierten Unternehmen in Bezug auf Innovation im Produktdesign und in den Herstellungsprozessen einschließt.Die Solcon-IGEL GROUP wird ihre kombinierten Fähigkeiten, ihre Größe und ihre geografische Präsenz nutzen, um Kunden bei der Lösung aktueller und neuer Herausforderungen durch fortschrittliche Technologielösungen, erstklassigen Kundensupport und verbesserte Logistik zu unterstützen.„Unsere gemeinsame Stärke als Solcon-IGEL ermöglicht es uns, die Welt durch eine stärkere Linse zu betrachten und mehr Möglichkeiten und Chancen zu sehen. Unsere Kunden sind nun in der Lage, mit einer wirklich globalen Marke Geschäfte zu machen, und unsere neue Website ist das Schaufenster dafür", sagte Itai Zifroni, CEO von Solcon Industries.„Wir wollen der Leistungselektronik- und Antriebstechnikindustrie helfen, die Herausforderungen von heute für eine bessere Zukunft zu lösen. Durch die Nutzung des Know-hows von Solcon und IGEL ist es uns gelungen, eine globale Technologieplattform zu schaffen, die genau das leistet", so Michael Kleiböhmer, CEO von IGEL Electric.www.solconigel.comInformationen zu Solcon IndustriesSolcon Industries Ltd (www.solcon.com) ist ein Unternehmen der Leistungselektronik, das seit mehr als 40 Jahren industrielle elektronische Systeme entwirft, entwickelt und herstellt. Als weltweiter Branchenführer in der Softstarter-Technologie und Motorsteuerung bietet Solcon Lösungen für die härtesten Anwendungen in allen wichtigen Industrien.Die von Solcon in der Praxis entwickelten Konstruktionskriterien gewährleisten eine langfristige Produktzuverlässigkeit und bieten zukunftsweisende innovative Lösungen. Dieser Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, mehr als 76 Länder weltweit zu bedienen.Informationen zu IGEL ElectricIGEL® Electric GmbH (www.solconigel.com) wurde 2001 ursprünglich als Geschäftsbereich der „FANAL" Gruppe Wuppertal gegründet und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik. Als Spezialist für Antriebstechnik integriert IGEL nicht nur eigenständige Motoren und Systeme, sondern liefert auf Basis fortschrittlicher Konstruktionen auch maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Aufgabenstellungen.