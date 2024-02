Fusion Pharmaceuticals Inc Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft, und dazwischen als neutral. Der RSI der Fusion liegt bei 43,8, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 35,31 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Fusion in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab zehn positive Tage, einen negativen Tag und an drei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, daher erhält Fusion eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle 5 Bewertungen gut, keine neutral und keine schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,42 Prozent ergibt. Daher ergibt sich eine neutrale Empfehlung für die Fusion-Aktie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fusion-Aktie daher eine schlechte Gesamtbewertung.