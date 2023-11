Fusion Pharmaceuticals Inc Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung gesetzt. Der RSI ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Falle von Fusion wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Fusion-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 40,1, was darauf hindeutet, dass Fusion weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 5 Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen für Fusion abgegeben. Daher ergibt sich eine positive Gesamtbewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fusion liegt bei 9,75 USD, was auf eine mögliche Entwicklung des Aktienkurses um 104,4 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung durch die Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fusion-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +21,07 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +22,62 Prozent, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Fusion. Diese Auswertung führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fusion in verschiedenen Aspekten eine positive Bewertung erhält, sowohl von der technischen Analyse als auch von den Analysten und den Anlegern in den sozialen Medien.