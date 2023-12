Fusion Interactive Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Mittels des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Fusion Interactive-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und daher gibt es ein "Neutral"-Rating für diese Zeitspanne. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fusion Interactive im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 9,09 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fusion Interactive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 USD liegt, was einem Unterschied von -38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied von -22,5 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen festzustellen war. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Fusion Interactive-Aktie.