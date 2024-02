Fusion Interactive Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gegenüber Fusion Interactive. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Fusion Interactive liegt bei 0 Prozent, was 7,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,063 USD liegt, was eine Abweichung von -37 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,06 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (+5 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI von Fusion Interactive beträgt 28,57 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,46, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fusion Interactive für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.