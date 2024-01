Fusion Interactive Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Fusion Interactive-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,075 USD 25 Prozent unter dem GD200 (0,1 USD) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 0,08 USD liegt, ergibt sich ein negativer Abstand von 6,25 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fusion Interactive-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 26,32 im überverkauften Bereich, wodurch eine "Gut"-Bewertung resultiert.

Die Anleger-Stimmung hinsichtlich Fusion Interactive wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Die Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu dieser Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Fusion Interactive eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer Differenz von -9,53 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Fusion Interactive basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anleger-Stimmung und der Dividendenpolitik.