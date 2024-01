Fusion Fuel Green Registered (A) Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Aktie der Fusion Fuel Green wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertung "Gut" von 1, während 0 Analysten sie als "Neutral" oder "Schlecht" einstuften. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Fusion Fuel Green aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 12 USD, was einer Erwartung von 1053,85 Prozent entspricht, basierend auf dem derzeitigen Schlusskurs von 1,04 USD.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fusion Fuel Green liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 55,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,84 USD um -43,48 Prozent vom aktuellen Kurs (1,04 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,95 USD um +9,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Fusion Fuel Green in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Meinung der Redaktion widerspiegelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Fusion Fuel Green aus Anlegerperspektive angemessen mit "Neutral" bewertet wird.