Fusion Fuel Green Registered (A) Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten beiden Wochen wurde Fusion Fuel Green von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Fusion Fuel Green auf 7-Tage-Basis bei 97,87 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -0,67 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 1,34 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.