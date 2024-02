Fusion Antibodies Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Fusion Antibodies fiel in den letzten 12 Monaten um -89,17 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche darstellt, die im Durchschnitt um -22,62 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -21,68 Prozent im letzten Jahr, was Fusion Antibodies um 67,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert platziert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fusion Antibodies ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fusion Antibodies derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fusion Antibodies bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,54 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 99 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.