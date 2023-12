Fusion Antibodies Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Dies dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Fusion Antibodies-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 75, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem 25-Tage-RSI (45,73), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fusion Antibodies daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Fusion Antibodies-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 13,66 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 4,25 GBP liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie deutlich darunter liegt (-68,89 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,8 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,46 Prozent Abweichung), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Fusion Antibodies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -88,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um -13,64 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -74,92 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag Fusion Antibodies 71,95 Prozent unter dem Durchschnittswert von -16,6 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Fusion Antibodies eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.