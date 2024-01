Fushun Special Steel Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger für Fushun Special Steel ist derzeit insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Fushun Special Steel zeigte hier interessante Ausprägungen, mit einer positiven Veränderung der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Fushun Special Steel zeigt aktuell einen überkauften Wert von 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf einer erweiterten Basis (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 66. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Fushun Special Steel liegt bei 9,85 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,51 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -13,6 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Gesamteinstufung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 9,52 CNH, was einem Abstand von -10,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.