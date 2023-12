Fushun Special Steel Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten 200 Handelstagen hat die Fushun Special Steel-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 10,35 CNH erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,53 CNH, was einem Unterschied von -7,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (9,32 CNH) lag nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+2,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fushun Special Steel-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Fushun Special Steel liegt bei 84,27, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und weist auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Fushun Special Steel untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Fushun Special Steel behandelt. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Fushun Special Steel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,71 Prozent erzielt, was 28,58 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,13 Prozent, und Fushun Special Steel liegt aktuell 28,58 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.