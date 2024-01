Fushun Special Steel Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der gleitende Durchschnittskurs der Fushun Special Steel liegt derzeit bei 10,06 CNH, während der Aktienkurs selbst 9,72 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,38 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In ähnlicher Weise hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 9,44 CNH erreicht, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +2,97 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Fushun Special Steel bei -36,71 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,31 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Fushun Special Steel mit 29,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie haben wir die Stimmungslage sowohl unter Investoren als auch im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Fushun Special Steel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend betrachtet der Relative Strength-Index, RSI, die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert von 16,26 wird die Fushun Special Steel als "überverkauft" eingestuft, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 51,86 eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Gesamteinschätzung liegt somit bei "Gut".