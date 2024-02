Fushun Special Steel Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Fushun Special Steel liegt bei 37,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 74,29, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine schlechte Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie von Fushun Special Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,91 Prozent erzielt, was 19,23 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,68 Prozent, und Fushun Special Steel liegt aktuell 19,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch die Stimmung und das Anlegerverhalten spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen deuteten auf überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Fushun Special Steel hin. Basierend darauf wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Fushun Special Steel-Aktie daher ein Rating von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.