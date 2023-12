Fushiki Kairiku Unso Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse von Fushiki Kairiku Unso-Aktien zeigt, dass sich der Wert derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 1608,98 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1457 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1446,68 JPY, was einer Abweichung von +0,71 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Fushiki Kairiku Unso daher ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Fushiki Kairiku Unso-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 67,95, während der RSI25 für 25 Tage bei 41,87 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Fushiki Kairiku Unso insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.