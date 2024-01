Fusen Pharmaceutical Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse von Fusen Pharmaceutical zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,38 HKD, was nur eine geringfügige Abweichung von -2,9 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,34 HKD darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,4 HKD weist eine ähnliche Nähe zum Schlusskurs auf, mit einer Abweichung von -4,29 Prozent, was darauf hindeutet, dass Fusen Pharmaceutical ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fusen Pharmaceutical liegt bei 71,43, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit einem Wert von 62,16 ebenfalls eine neutrale Einschätzung, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schneidet Fusen Pharmaceutical mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,46 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fusen Pharmaceutical, die auf sozialen Plattformen gemessen wurde, war neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Auf dieser Grundlage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Ergebnis, dass Fusen Pharmaceutical derzeit sowohl in Bezug auf den Trend, den RSI, die Dividende als auch die Stimmung der Anleger als "Neutral" oder "Schlecht" einzustufen ist.