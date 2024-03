Fuse Science Inc Aktie: Was war das denn?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Fuse Science wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fuse Science in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Fuse Science von 0.01006 USD eine +0,6-prozentige Entfernung vom GD200 (0,01 USD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 0,01 USD. Das führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal. Somit wird der Kurs der Fuse Science-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fuse Science besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation an zehn Tagen vorherrschte. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fuse Science liegt bei 49,06, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".