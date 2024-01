Fuse Science Inc Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Fuse Science-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,00948 USD lag, was einem Unterschied von -5,2 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen negativen Trend auf, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in den sozialen Medien beeinflusst werden. Die Analyse von Fuse Science auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare in den vergangenen zwei Tagen, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fuse Science-Aktie zeigt einen Wert von 16, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,3, was eine neutrale Einstufung der Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fuse Science.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Fuse Science, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, wodurch die Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" eingestuft wird.