Awilco LNG Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten Wochen konnte bei Awilco Lng keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eher neutral ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder positive noch negative Themen in den Mittelpunkt, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 39,58 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit 64,07 im neutralen Bereich. Daher ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt sich, dass die Awilco Lng derzeit ein "Schlecht" hat. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,65 NOK, während der Kurs der Aktie bei 8,1 NOK liegt, was einer Abweichung von -6,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 8,3 NOK im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index und die technische Analyse allesamt auf eine neutrale Bewertung für Awilco Lng hindeuten.