Fuse Science Inc Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Fuse Science in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Fuse Science liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Fuse Science-Aktie derzeit um 6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 6 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich negatives Stimmungsbild und auch die vorherrschenden Meinungen sind überwiegend negativ. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Fuse Science aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.