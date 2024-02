Fuse Cobalt Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Fuse Battery Metals: Aktienanalyse zeigt unrentables Investment

Die Dividendenrendite von Fuse Battery Metals liegt mit 0 Prozent 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuse Battery Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht um -25 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt ebenfalls 0,03 CAD, was bedeutet, dass die Aktie basierend auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine neutrale Position hin. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 auch 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuse Battery Metals unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

