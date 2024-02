Fury Gold Mines, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Fury Gold Mines als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 91,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 65,22 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fury Gold Mines-Aktie mit "Gut" eingeschätzt, basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 1,5 CAD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 226,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fury Gold Mines diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fury Gold Mines derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,54 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,46 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,56 CAD führt zu einer Abweichung von -17,86 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für die Fury Gold Mines-Aktie.