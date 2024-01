Fury Gold Mines Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Fury Gold Mines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Fury Gold Mines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dennoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fury Gold Mines festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Fury Gold Mines-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die Analysten sehen ebenfalls eine positive Entwicklung und geben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,5 CAD, was eine mögliche Steigerung um 183,02 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,53 CAD) bedeutet. Insgesamt erhält Fury Gold Mines von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.