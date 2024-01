Furuya Metal Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Die technische Analyse der Furuya Metal-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9778,5 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9540 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 9453,4 JPY nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Furuya Metal-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt jedoch hauptsächlich mit positiven Themen rund um Furuya Metal, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung war gering. Daher wird fur das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Furuya Metal zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (32,53 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,31 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt wird die Furuya Metal-Aktie in der technischen Analyse neutral bewertet.