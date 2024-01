Furuya Metal Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In letzter Zeit war auch die Aktie von Furuya Metal Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem auf positive Themen rund um Furuya Metal. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Furuya Metal. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,53 Punkte, was bedeutet, dass Furuya Metal derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,31, dass Furuya Metal weder überkauft noch überverkauft ist, somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Somit wird Furuya Metal insgesamt als "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Furuya Metal haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

In der technischen Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Furuya Metal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9778,5 JPY. Der letzte Schlusskurs von 9540 JPY weicht somit um -2,44 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 9453,4 JPY liegt nahe am letzten Schlusskurs (+0,92 Prozent), weshalb die Furuya Metal-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Furuya Metal-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.