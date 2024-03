Furuya Metal Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Furuya Metal hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10100 JPY erreicht, was +5,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 jedoch lediglich +2,24 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien zu beobachten waren, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Furuya Metal daher eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und Interaktionen von Marktteilnehmern. In den letzten zwei Wochen wurde über Furuya Metal eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während überwiegend neutrale Diskussionen an insgesamt fünf Tagen stattfanden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen eher negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Furuya Metal wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 40,85 keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.