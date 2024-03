Furuya Metal Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Furuya Metal hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10240 JPY erreicht, was einen Anstieg von +5,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Aus dieser Perspektive wird die Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +3,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Furuya Metal liegt der RSI7 aktuell bei 43,27 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 35,58 ebenfalls an, dass das Wertpapier als "Neutral" einzustufen ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigte sich in den letzten Tagen als neutral, mit positiven und negativen Diskussionen, die sich in etwa die Waage hielten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde über Furuya Metal weder positiv noch negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Kommunikation über Furuya Metal in den sozialen Medien in den letzten Wochen stabil war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.