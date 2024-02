Furukawa Electric-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die japanische Firma Furukawa Electric hat eine Dividendenrendite von 2,54 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent liegt. Daher wird die Aktie derzeit als neutrales Investment eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Kurs der Furukawa Electric-Aktie um 15,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 17,21 Prozent, was auch als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Furukawa Electric liegt der RSI7 bei 51,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 30,09.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Furukawa Electric als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,06 insgesamt 27 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 22,09. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

