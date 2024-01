Furukawa Electric Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung und das Interesse an Furukawa Electric haben sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Furukawa Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2374,49 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2386,5 JPY) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2293,26 JPY) weist eine ähnliche Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe wird die Aktie somit charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie von Furukawa Electric liegt bei 2,57 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Gut" bewertet wird, während der RSI25 eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie.