Furukawa Electric Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das japanische Unternehmen Furukawa Electric wird derzeit eingehend analysiert. Sowohl fundamental als auch technisch zeigt sich ein ambivalentes Bild.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Furukawa Electric zahlt. Dies ist 19 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 23. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Furukawa Electric derzeit bei 2376,73 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2205 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,23 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2292,36 JPY, was die Aktie mit -3,81 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien wurde Furukawa Electric in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf die Dividende liegt Furukawa Electric mit einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieses Resultats erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich also ein ambivalentes Bild von Furukawa Electric, wobei sowohl fundamentale als auch technische Aspekte sowie die Anleger-Stimmung zur Einstufung "Neutral" führen.